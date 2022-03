Упал на колени и расплакался. Ярмоленко забил в матче АПЛ

Андрей Ярмоленко отличился голом за свой "Вест Хэм" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Астон Виллы".

Украинец открыл счет на 70 мин. встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пора показать яйца в реальной жизни". Ярмоленко обратился к игрокам сборной России

Андрей вышел на замену на 52-й мин.

После гола Ярмоленко упал на колени, закрыв лицо руками, и не сдержал слезы.

Партнеры поздравили и поддержали нашего футболиста.

WRITTEN IN THE STARS 🥺💙💛⚒️



Yarmolenko scores on his first appearance since the full scale Russian invasion of Ukraine began



What a moment to get it!



RAW emotional celebration



His hometown has been bombed heavily in recent days



That goal is for 🇺🇦 pic.twitter.com/VwzElvYM6N