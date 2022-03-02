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среда, 02 марта 2022 16:09

"Пора показать яйца в реальной жизни". Ярмоленко обратился к игрокам сборной России

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&quot;Пора показать яйца в реальной жизни&quot;. Ярмоленко обратился к игрокам сборной России
Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: Getty Images

Капитан сборной Украины и игрок "Вест Гема" Андрей Ярмоленко обратился к футболистам из сборной России.

Ярмоленко призвал не молчать российских футболистов после вторжения войск РФ в Украину.

"Буду говорить по-русски, чтобы все, кому адресовано это послание,чтобы понимали меня. Я – Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинским на все 100%.

У меня есть вопросы к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? В Украине убивают людей, наших жен, матери, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете.

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Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно в нашей стране. Многих из вас я знаю, со многими знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно.

Поэтому, ребята, вы оказываете влияние на людей. Покажите, я прошу вас, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пора показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине", – сказал Ярмоленко в эфире своего Instagram.

Ярмоленко выступает в АПЛ с 2018 года. Футболист был лидером "Динамо" в сезонах 2010/17.
24 марта сборная Украины должна сыграть против Шотландии в стыковом матче квалификации Кубка мира против Шотландии.

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