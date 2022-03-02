Шотландия готова перенести матч плей-офф ЧМ-2022 с Украиной

Футбольное сообщество поддерживает Украину. Фото: EPA

На данный момент есть неопределенность, сможет ли сборная Украины по футболу сыграть в Шотландии матч плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года.

Шотландская футбольная ассоциация поддержала нашу страну и готова удовлетворить любые договоренности, которые позволили бы провести эту встречу, утверждает Guardian.

Официального предложения перенести матч не было, и все стороны понимают, что любой перенос не гарантирует проведение матча.

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Решение о том, состоится ли матч в запланированную дату, должно быть принято до конца этой недели.

"Мы продолжаем вести диалог с УЕФА и ФИФА по поводу матча плей-офф ЧМ-2022 и предложили как можно лучше поддержать подготовку наших украинских коллег в этих невероятно сложных обстоятельствах", - говорится в обращении Шотландской футбольной ассоциации.

После вторжения РФ на территорию Украины большинство футболистов нашей сборной находятся дома. Исключениями являются только те игроки, которые выступают в европейских чемпионатах. Матч Шотландия - Украина запланирован на 24 марта. Победитель этого поединка сыграет с победителем пары Австрия - Уэльс за право поехать на чемпионат мира. УЕФА и ФИФА исключили сборную России и российские клубы из всех соревнований.