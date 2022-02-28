Полная футбольная изоляция. УЕФА и ФИФА исключили сборную России и российские клубы из всех соревнований

Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Фото: Getty Images

Россияне не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

Футбольные инстанции исключила сборную России и ее команды из всех соревнований под своей эгидой, сообщает пресс-служба Союза европейских ассоциаций.

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"Вслед за первым решением, принятым Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА, сегодня ФИФА и УЕФА приняли совместную резолюцию о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от соревнований к дальнейшему сообщению.

Это решение было принято сегодня Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, то есть высшими руководящими органами обоих учреждений по таким неотложным вопросам.

Футбол полностью объединен и в полной солидарности со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине быстро улучшится, чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми", – говорится в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.

Соответственно, московский "Спартак" не будет играть в 1/8 Лиги Европы по РБ "Лейпциг", а сборная России не будет участвовать в стыковых матчах Кубка мира против Польши.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".