Футболисты сборной Украины записали специальное видеообращение

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Украинские футболисты обратились к мировой общественности, опубликовав специальный видеоролик.

Заявление опубликовано в Instagram игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Правда победит пропаганду! 24 февраля на территорию Украины, суверенного европейского государства, напала российская федерация. Коварно. Пока все спали.

Сегодня уже 6-й день войны. Гибнут мирные люди. Исчезают дома и площади, но не исчезает наша вера в победу. Агрессор развернул мощную лживую пропаганду, с которой мы должны бороться, рассказывая правду всему миру!

Мы - украинцы. Мы - единые. Мы защищаем свою землю", - говорится в обращении.

Обратились к мировому сообществу Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Яромленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Георгий Бущан, Виктор Коваленко, Илья Забарный, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Оккупанты изо всех сил пытаются взять Киев и наносят удары по крупным украинским городам.