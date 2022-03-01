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вторник, 01 марта 2022 16:16

Футболисты сборной Украины записали специальное видеообращение

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Футболисты сборной Украины записали специальное видеообращение
Фото: скриншот с видео

Украинские футболисты обратились к мировой общественности, опубликовав специальный видеоролик.

Заявление опубликовано в Instagram игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Правда победит пропаганду! 24 февраля на территорию Украины, суверенного европейского государства, напала российская федерация. Коварно. Пока все спали.

Сегодня уже 6-й день войны. Гибнут мирные люди. Исчезают дома и площади, но не исчезает наша вера в победу. Агрессор развернул мощную лживую пропаганду, с которой мы должны бороться, рассказывая правду всему миру!

Мы - украинцы. Мы - единые. Мы защищаем свою землю", - говорится в обращении.

Обратились к мировому сообществу Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Яромленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Георгий Бущан, Виктор Коваленко, Илья Забарный, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов.

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Оккупанты изо всех сил пытаются взять Киев и наносят удары по крупным украинским городам.

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