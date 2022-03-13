"Эвертон" с Миколенко дома уступил "Вулверхемптону"

Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

В матче 29-го тура АПЛ "Эвертон" дома проиграл "Вулверхэмптону" - 0:1.

Единственный мяч в матче забил игрок гостей Конор Коуди в начале второго тайма.

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Игрок сборной Украины Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл 59 минут, после чего был заменен.

Хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Джорджио Кенни в конце игры.

После поражения "ириски" занимают 17 место и только благодаря дополнительным показателям опережают "Вотфорд", который находится в зоне вылета.

Миколенко стал гаремом "Эвертона" 1 января 2022 года. "Ириски" заплатили за украинца "Динамо" €23 млн.