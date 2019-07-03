"Арене Львов" дисквалификация не угрожает" – журналист

"Арена Львов" уже отбыла одну дисквалификацию

Журналист канала 2+2 Игорь Цыганик заявил, что УЕФА не дисквалифицирует львовский стадион.

"УЕФА запросил в FARE по поводу использования красно-черной символики на стадионе. Насколько она разрешена. В FARE сказали, что эта символика не запрещена, и изображение героев Украины совершенно не запрещены на стадионах. Ни наказания за это не будет.

Если "Львов-Арена" и будет наказание, то оно будет денежное. При использовании пиротехники. Дисквалификации стадиона, как было несколько лет назад, не будет", - сказал Цыганик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Территорию "Арены Львов" забросали мусором

Журналист добавил, что окончательно решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.