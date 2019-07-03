"Арене Львов" дисквалификация не угрожает" – журналист

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 162
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2637
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1845
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1701
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3529
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2412
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1710
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25083
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
15
7
29
8
8
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Видео
Все видео
Бразилия уверенно переиграла Аргентину
Бразилия уверенно переиграла Аргентину
Аргентина победила Бразилию в скандальном матче
Аргентина победила Бразилию в скандальном матче
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии
Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии
Украинский борец едва не погиб на Европейских играх
Украинский борец едва не погиб на Европейских играх
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 495
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1710
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1683
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2223
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1143
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 18:51

"Арене Львов" дисквалификация не угрожает" – журналист

  Комментировать
&quot;Арене Львов&quot; дисквалификация не угрожает&quot; – журналист
"Арена Львов" уже отбыла одну дисквалификацию

Журналист канала 2+2 Игорь Цыганик заявил, что УЕФА не дисквалифицирует львовский стадион.

"УЕФА запросил в FARE по поводу использования красно-черной символики на стадионе. Насколько она разрешена. В FARE сказали, что эта символика не запрещена, и изображение героев Украины совершенно не запрещены на стадионах. Ни наказания за это не будет.

Если "Львов-Арена" и будет наказание, то оно будет денежное. При использовании пиротехники. Дисквалификации стадиона, как было несколько лет назад, не будет", - сказал Цыганик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Территорию "Арены Львов" забросали мусором

Журналист добавил, что окончательно решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Арене Львов" дисквалификация не угрожает" – журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 126552
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 29768
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 16345
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 13212
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 12015
Спорт
Ордеца в сборной не будет. Он не отвечал на звонки Шевченко
Ордеца в сборной не будет. Он не отвечал на звонки Шевченко Просмотров: 261
Свитолина прошла в третий раунд Уимблдона из-за травмы россиянки
Свитолина прошла в третий раунд Уимблдона из-за травмы россиянки Просмотров: 144
Соболя "Брюгге" порекомендовал Малиновский
Соболя "Брюгге" порекомендовал Малиновский Просмотров: 117
Робот нашел тело футболистки на дне озера
Робот нашел тело футболистки на дне озера Просмотров: 612
Без пяти минут депутат покинул "Карпаты"
Без пяти минут депутат покинул "Карпаты" Просмотров: 243
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
10
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
4
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
3
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
3
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 51
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua