Япония не хочет проводить Клубный Кубок мира

Клубный Кубок мира проводится с 2000 года. Фото: REUTERS

Власти Японии не хотят проводить Клубный Кубок мира по футболу.

В Токио началась борьба с пятой волной инфицирования Covid-19. Также пытаются решить проблему низкого процента вакцинации. Поэтому проведение крупных спортивных соревнований в зимние месяцы нецелесообразно, сообщает Daily Mail.

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Существует и политическая подоплека. В частности, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении покинуть пост 30 сентября - через год после вступления в полномочия. Ожидается, что его преемник будет категорически против проведения в стране Клубного Кубка мира ФИФА, так как ранее Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио больно ударили по имиджу нынешнего премьер-министра Японии.

ФИФА в случае отказа Японии от проведения турнира обратится за помощью к Катару, на территории которого проходили последние розыгрыше соревнования.

Клубный чемпионат мира-2021 должен стать последним в истории, которій пройдет в текущем формате. В дальнейшем турнир расширят до 24 команд. Он должен будет проводиться раз в четыре года, как раньше Кубок конфедераций, полностью его изменив. Действующим победителем турнира является мюнхенская "Бавария".