Левандовски забил 301 гол за "Баварию"

 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 531
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 1413
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 7308
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 774
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
5 Просмотров: 414
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 585
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1440
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 918
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
8
5
26
5
5
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Видео
Все видео
"Динамо" забило "Колосу" семь сухих мячей
"Динамо" забило "Колосу" семь сухих мячей
Названа дата возвращения Ломаченко
Названа дата возвращения Ломаченко
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 783
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1485
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1170
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1656
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 441
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 22:12

Левандовски забил 301 гол за "Баварию"

  Комментировать
Левандовски забил 301 гол за &quot;Баварию&quot;
Роберт Левандовски начал третью сотню голов за "Баварию". Фото: Reuters

В Мюнхене завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором соперник киевского "Динамо" по Лиге чемпионов "Бавария" с разгромным счётом обыграла "Герту" — 5:0. Хет-триком в ворота гостей отметился Роберт Левандовски, тем самым преодолев отметку в 300 забитых мячей за команду. Теперь на счету польского нападающего 301 гол.

Помимо Левандовского в составе мюнхенцев отличились Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

Перед игрой Левандовски был удостоен награды лучшему футболисту года в Германии от Kicker. Также польский форвард забил в 13-м матче Бундеслиги подряд, установив таким образом личный рекорд. Только Герд Мюллер в чемпионате Германии забивал в большем количестве матчей подряд (16).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" стала в очередь за Холандом

Для "Герты" это уже третье поражение в стартовых трёх турах Бундеслиги. " соперник киевского "Динамо"" имеет в своём активе 7 очков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Левандовски забил 301 гол за "Баварию"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Названа дата возвращения Ломаченко

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 10314
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 7308
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4644
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4365
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 4167
Спорт
"Динамо" забило "Колосу" семь сухих мячей
"Динамо" забило "Колосу" семь сухих мячей
 Просмотров: 135
"Динамо" претендует на игрока "Бенфики"
"Динамо" претендует на игрока "Бенфики" Просмотров: 297
Зинченко взял участие в избиении "Арсенала"
Зинченко взял участие в избиении "Арсенала" Просмотров: 351
"Реал" выдвинул ПСЖ ультиматум в переговорах о Мбаппе
"Реал" выдвинул ПСЖ ультиматум в переговорах о Мбаппе Просмотров: 405
На матч Казахстан – Украина не пустят украинских болельщиков
На матч Казахстан – Украина не пустят украинских болельщиков Просмотров: 414
Больше всего комментируют
14
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
10
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
6
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
5
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 335
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть