Роберт Левандовски начал третью сотню голов за "Баварию". Фото: Reuters

В Мюнхене завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором соперник киевского "Динамо" по Лиге чемпионов "Бавария" с разгромным счётом обыграла "Герту" — 5:0. Хет-триком в ворота гостей отметился Роберт Левандовски, тем самым преодолев отметку в 300 забитых мячей за команду. Теперь на счету польского нападающего 301 гол.

Помимо Левандовского в составе мюнхенцев отличились Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

Перед игрой Левандовски был удостоен награды лучшему футболисту года в Германии от Kicker. Также польский форвард забил в 13-м матче Бундеслиги подряд, установив таким образом личный рекорд. Только Герд Мюллер в чемпионате Германии забивал в большем количестве матчей подряд (16).

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Для "Герты" это уже третье поражение в стартовых трёх турах Бундеслиги. " соперник киевского "Динамо"" имеет в своём активе 7 очков.