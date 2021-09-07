УЕФА позволил болельщикам гостей посещать международные матчи

УЕФА пустит болельщиков гостей впервые за полтора года. Фото: REUTERS / Denis Balibouse

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменила запрет на посещение болельщиками команд-гостей матчей.

Со следующей недели болельщики команд, которые играют на выезде, смогут посещать матчи еврокубков и сборных, но при условии соблюдения ограничений и требований карантина, введенные местными властями, сообщает Fans Europe.

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На следующей неделе должны начаться групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги конференций. Таким образом, украинские болельщики смогут посетить выездные матчи "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов, а также "Зари" в Лиге конференций.

Ранее УЕФА принял решение, что отборочные турниры еврокубков пройдут с болельщиками на трибунах, но болельщики гостей не получат выездную квоту.

Первым из украинских команд гостевую декабря проведет донецкий "Шахтер". "Горняки" 15 сентября сыграют в выездной матч против чемпиона Молдовы "Шерифа". Начало игры в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.