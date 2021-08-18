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среда, 18 августа 2021 12:06

Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над "Динамо"

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Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над &quot;Динамо&quot;
Юрий Вернидуб отказался работать в России. Фото: "Заря"

Наставник молдавского "Шерифа" украинец 55-летний Юрий Вернидуб отреагировал на сенсационную домашнюю победу подопечных в матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов над загребским "Динамо" - 3:0.

"Фантастическая игра. Сегодня мы были командой, о которой можно мечтать. Уверенно сыграли в обороне, был хороший выход в атаку. Спасибо большое также нашим болельщикам. Надеюсь, мы и дальше будем радовать друг друга. Сегодня я счастлив, но впереди ответная игра. Мы сделали только первый шаг к нашей мечте. Нужно хорошо подготовиться и сыграть с полной концентрацией в Загребе", — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

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Ответная игра пройдёт в среду, 25 августа, в Хорватии на стадионе "Максимир". Начало матча – 22:00 по киевскому времени. В минувшем розыгрыше Лиги Европы "Динамо" обыграло "Тоттенхэм".

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