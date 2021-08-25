"Шахтер" отыгрался в матче с "Монако" и вышел в Лигу чемпионов

"Шахтер" дважды пропустил в первом тайме. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в драматичном матче сумел отыграться в матче Лиги чемпионов против "Монако". Украинский клуб вышел в Лигу чемпионов.

Подопечные Роберто Де Дзерби катастрофически начали поединок. "Монако" бешеным прессингом просто втаптывал "Шахтер" в газон харьковского стадиона. Уже к перерыву подопечные Нико Ковача обеспечили себе комфортное преимущество - 2:0. Оба мяча забил Бен Йеддер.

Монегаски чудом не забили третий гол после грубой ошибки Витао.

После перерыва "Шахтер" перехватил инициативу. Однако настоящих голевых моментов не было до 73-ей минуты, когда Патрик, Траоре и Марлос разыграли удивительную комбинацию, которая закончилась точным ударом седовласого бразильца.

По новым правилам было назначено дополнительное время, которое стало звездным часом для таланта горняков Михаила Мудрика. Сначала он в сногсшибательном подкате прервал пас соперника, встал, совершил рывок, вырвался на оперативный простор и отдавал под удар партнеру.

Однако получилось лучше чем мы ожидали. Рубен Агилар срезал мяч в собственные ворота - 2:2.

От такого удара "Монако" не оправился: 2:2 в харьковской игре и 3:2 в пользу "Шахтера" по сумме двух матчей.

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В параллельных матчах "Шериф" Юрия Вернидуба сыграл вничью - 0:0 на выезде с загребским "Динамо" и впервые в истории пробился в Лигу чемпионов. Также там будет играть "Зальцбург", который снова победил датский "Брондбю" - 2:1.