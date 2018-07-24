Английский клуб потерял интерес к Зинченко

Англичане отказались подписывать Зинченко. Фото: mercato365.com

"Вулверхэмптон" передумал подписывать украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, считает журналист Тим ​​Нэш.

По его мнению, об этом свидетельствует трансфер фулбэка Сельты Хонни Кастро, который может сыграть полностью по всей левой или правой бровке.

Ранее тот же журналист сообщал, что трансфер 21-летнего футболиста уже согласован за 12 млн фунтов плюс еще 4 млн в виде возможных бонусов.

Также СМИ сообщали, что Горожане планируют продать украинца, а интерес к хавбеку проявляют "Фулхэм" и "Ньюкасл".

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Зинченко стал вторым украинцем после Лужного, кто становился чемпионом Англии.