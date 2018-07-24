Английский клуб потерял интерес к Зинченко

"Вулверхэмптон" передумал подписывать украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, считает журналист Тим Нэш.
По его мнению, об этом свидетельствует трансфер фулбэка Сельты Хонни Кастро, который может сыграть полностью по всей левой или правой бровке.
Ранее тот же журналист сообщал, что трансфер 21-летнего футболиста уже согласован за 12 млн фунтов плюс еще 4 млн в виде возможных бонусов.
Также СМИ сообщали, что Горожане планируют продать украинца, а интерес к хавбеку проявляют "Фулхэм" и "Ньюкасл".
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Зинченко стал вторым украинцем после Лужного, кто становился чемпионом Англии.
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