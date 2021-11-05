"Аль-Садд" официально отпустил Хави в "Барселону"

Тренер "Аль-Садда" 41-летний Хави Эрнандес в ближайшее время возглавит "Барселону".
Клуб из Катара отпустил испанского специалиста, сообщает сайт "Аль-Садда".
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Катарский клуб сообщил, что каталонцы выплатят отступные за расторжение контракта специалиста. Сообщалось, что они составляют €5 млн.
"Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему всяческих успехов на новом этапе", – говорится в сообщении "Аль-Садда".
Хави большую часть карьеры играл за "Барселону" и завоевал с клубом 25 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов и восемь титулов чемпионов Испании.
В 2015 он перешел в "Аль-Садд", а в 2019 начал тренерскую карьеру в катарском клубе и выиграл с командой семь трофеев, в том числе чемпионство.
28 октября "Барселона" уволила Роналда Кумана после поражения от "Райо Вальекано". Временно обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан из "Барселоны Б".
Команда, набрав 16 очков в 11 матчах, занимает девятое место в таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов "блауграна" с шестью очками после четырех туров занимает второе место в группе.
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