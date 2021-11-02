Почему "Динамо" проиграло "Барселоне"

В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Барселона" победила "Динамо" -1:0.
Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?
Потери команд. Луческу не мог рассчитывать на Миколенко, а у гостей не прилетели на матч Пике и Агуэро.
Тотальное преимущество "Барселоны". Испанцы обладали полным игровым и территориальным преимуществом. "Динамо" играло от обороны из-за контратак.
Стартовое давление гостей. Первые 20 минут "Барселона" не выпускала "Динамо" со своей половины поля. Это не стало проблемой для команды Луческу, готовой к такой игре.
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ВАР спас "Динамо". В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота Бущана за фол Кендзеры на Фати, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.
Антигерой Шапаренко. Николай имел две хорошие возможности забить в первом тайме, а рикошет от одного из лидеров киевлян привел к удобному пасу на Фати в случае с забитым мячом.
Луческу опоздал с заменами. В середине второго тайма "Динамо" уже начало не успевать за соперником. "Барселона" пошла большими силами в атаку. Наставник "Динамо" начал что-то менять только пропущенный мяч.
Николай Шапаренко стал главным антигероем матча
Слабая игра Буяльского. Один из лидеров "Динамо" запомнился только желтой карточкой.
"Динамо" не хватило классу отыграться. Цыганков и Забарный имели хорошие моменты забить ответный мяч, но не хватило реализации.
План Луческу работал. Динамо достаточно спокойно оборонялось от позиционных атак соперника. Как всегда, в таких случаях на первое место вышли индивидуальные ошибки.
Игра до забитого мяча. Команда, забившая первой обычно побеждает в таких матчах. Класс, мастерство опыт помогли "Барселоне" одержать победу.
В другом матче группы "Бавария" выиграла у "Бенфики" 5:2.
В следующем туре "Динамо" будет принимать "Баварию", а "Барселона" дома сыграл с "Бенфикой".
В турнирной таблице "Бавария" имеет четыре победы. У "Барселоны шесть очков, а у "Бенфики" четыре. "Динамо" с одной ничьей на последнем месте.
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