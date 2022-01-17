Ахметов обещает новые трансферы для "Шахтера"

Ринат Ахметов сделал "Шахтер" грандом украинского футбола. Фото: ФК "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов обещает инвестировать в трансферную кампанию своей команды.

Ахметов заявил, что не будет жалеть денег на сильных футболистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выходил в полуфинал Лиги чемпионов и играет за сборную Бразилии. Что нужно знать о первом зимнем новичке "Шахтера"

"Я буду инвестировать много. Ровно столько, чтобы команда могла играть в такой футбол, какой мы хотим видеть".

Я убежден, что футбольный клуб "Шахтер" идет по правильной дороге. Здесь нужно терпение. С моей стороны, будет поддержка тренерского штаба.

Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если мы увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ, что мы покупаем кого-то. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления", – сказал Ахметов в комментарии "Футбол NEWS".

Первую часть сезона "Шахтер" завершил на первом месте, опережая "Динамо" на два очка. Первым новичком команды стал Давид Нерес из "Аякса". За бразильца "горняки" заплатили €12 млн плюс бонусы за удачные выступления. Сумма может дойти до €16 млн.