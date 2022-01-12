Стоил €50 млн. Как играет потенциальный новичок "Шахтера"

Давид Нерес играет за "Аякс" с 2017 года. Фото: Gettyimages.com/

Донецкий "Шахтер" близок к трансферу форварда сборной Бразилии и "Аякса" 24-летнего Давида Нереса.

Сумма трансфера оценивается в €18 млн. По версии Трансфермаркет больше всего Нерес стоил €50 млн, когда был звездой "Аякса". В текущем сезоне бразилец не может похвастаться успешной игрой в Нидерландах.

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Нерес может сыграть на каждом из флангов атаки или чистого форварда.

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо" в чемпионской гонке. "Горняки" простились с еврокубками. Донецкая команда заняла последнее место в группе ЛЧ.