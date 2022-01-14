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пятница, 14 января 2022 21:00

Выходил в полуфинал Лиги чемпионов и играет за сборную Бразилии. Что нужно знать о первом зимнем новичке "Шахтера"

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Выходил в полуфинал Лиги чемпионов и играет за сборную Бразилии. Что нужно знать о первом зимнем новичке &quot;Шахтера&quot;
Давид Нерес провел семь матчей за сборную Бразилии Фото: Gettyimages.com/

Донецкий "Шахтер" пополнил свой состав форвардом "Аякса" и сборной Бразилии 24-летним Давидом Нересом.

Бразильский футболист с 2017 года выступал за "Аякс". За это время смог стать чемпионом Нидерландов и в сезоне-2018/19 дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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Футбольный комментатор Роберто Моралес специально для Gazeta.ua оценил трансфер бразильца в Украину.

"Трансфер Нереса дает возможность иметь игрока на случай продажи Манора Соломона или Тете. Продажа обоих сейчас серьезно обсуждается. Нерес сильный игрок, но у "Аякса" сейчас очень серьезная конкуренция. Он проиграл ее психологически. По стилю он подходит футболу Де Дзерби", - сказал Моралес.

В нынешнем сезоне Нерес 22 раза появлялся на поле в составе "Аякса" и успел отличиться четырьмя голами и двумя ассистами. В общей сложности бразилец, перебравшийся в "Аякс" в начале 2017-го, сыграл за амстердамцев 180 матчей и забил 47 голов. С командой дважды выиграл золотой дубль в Нидерландах и в полуфинале ЛЧ 2018/19. У форварда есть в активе семь матчей за сборную Бразилии.

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо".

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14
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