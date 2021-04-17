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воскресенье, 18 апреля 2021 11:09

Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч

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Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Рекорды Уэйна до сих пор никто не побил. Фото: Reuters

18 апреля 1999 года Уэйн Гретцки провел свой последний матч в лиге и заработал 2847-е очко за голевую передачу на глазах у переполненной арены Madison Square Garden. Его "Нью-Йорк Рейнджерс" завершил сезон встречей с "Питтсбург Пингвинз" и потерпел поражение со счетом 1:2.

Гости успешно провели чемпионат и смогли квалифицироваться в плей-офф, в то время как хозяева не заработали шанс побороться за Кубок Стэнли. При этом противостояние могло бы получиться более принципиальным, если бы на площадку вышел Марио Лемье — один из главных конкурентов Уэйна в споре за звание величайшего хоккеиста в истории. Но эта встреча пришлась на период его первого перерыва в карьере. Тем не менее он присутствовал на арене и наблюдал за тем, как 99-й номер в последний раз выходит на лёд.

Перед игрой в зале продемонстрировали видеообращение Горди Хоу, кумира Гретцки в детстве. После того, как нападающий "Питтсбурга" Яромир Ягр забил победный гол на второй минуте овертайма, Гретцки сделал несколько кругов почета по площадке, которые напомнили ему победы "Эдмонтон Ойлерз" в 1980-х годах.

Не сняв форму, Гретцки встретился с журналистами.

"Наверное, подсознательно я не хотел ее снимать, - сказал он, когда его спросили, почему он не переоделся. - Я больше ее уже никогда не надену. Это тяжело осознавать. Непросто ее снять. Честно скажу - я не хочу ее снимать. Я всего лишь мальчишка, который любил хоккей и которому повезло в жизни. Бог одарил меня страстью к игре".

Помимо феноменальной игры и четырёх побед в Кубке Стэнли, о его величии говорит тот факт, что даже спустя 22 года после его ухода из спорта никто и никогда не смог и близко подобраться к его рекордам результативности. На счету канадца значится 894 гола и 1963 результативные передачи — показатели, которые с большой долей вероятности навсегда останутся непревзойдёнными.

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Отец выдающегося хоккеиста всех времен и народов Уэйна Грецки - Уолтер (Владимир) является украинцем. В семье все говорили по-украински. Бабушка Уэйна совсем не знала английского языка и разговаривала с внуком по-украински.

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Дата
18
апреля

Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч

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