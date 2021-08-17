Подростки привыкают к новому коллективу три месяца

- Новый коллектив - всегда стресс, - говорит психолог 48-летняя Александра Бутик из Киева. - Адаптация к новой обстановке нужна не только первоклассникам. Часто меняют школу и старшие дети. Особенно трудно это проходит у подростков.

Школьники начальных классов привыкают к новому коллективу четыре-шесть недель старших - три месяца. Адаптация проявляется подавленностью, сухостью в горле, вялостью и частыми простудами. Развиваются из-за волнения.

- Задача родителей - подготовить ребенка. А не просто успокаивать, что все будет хорошо, - продолжает. - Сверстники часто бывают злые. Ребенок должен провести репетицию знакомства. Родители могут подыграть. Изобразить веселую и насмешливую реакцию, чтобы не застала врасплох.

Хорошо, если взрослые расскажут истории из своего школьной детства. Могут быть успешные и не очень. Первые вдохновлять на победу. Вторые помогут поверить, что проблемы новичков можно преодолеть.

- Найти общий язык со всеми невозможно. К новым часто относятся с подозрительностью. Лучше наблюдать за всеми, так как и они наблюдают за вами.

Трудно вписаться в коллектив нелюдимым или очень компанейским детям. Такие слишком стараются понравиться. Поэтому их могут травить в классе. Родители не должны ждать, когда ребенок расскажет о несправедливости. Вряд ли это произойдет, потому что дети стесняются признаться. Стоит волноваться, если школьники приходят домой с поврежденными вещами или теряют их, с синяками или царапинами.

- Негативных последствий можно избежать, если подготовить ребенка к школе. Некоторые родители считают, что всему должны научить учителя. Обязательные экзамены отменили, но дети должны знать буквы и цифры, - добавляет Александра Бутик.

Если этого не успели, то хотя бы займитесь умением общаться и способностью прилагать усилия для чего-то. Ребенок должен знать, что главная - учительница. Уважать дисциплину. Не вести себя как заблагорассудится - ходить по классу, есть или разговаривать на уроке. Это облегчит обучение в первые недели. Тогда детям и так привыкать к новым условиям. В частности, раннему подъему. Чтобы он не стал проблемой, стоит за неделю до начала обучения ложиться спать пораньше. Тренируйтесь с ребенком вставать утром и соблюдать распорядок. На примере он будет быстрее учится.