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четверг, 08 июля 2021 07:10

Цесарки вылавливают колорадских жуков

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- Завел цесарок для отлова колорадских жуков. Приучил к этому с детства. Выпускаю пастись на огород. Они не разгребают землю, а едят вредителей с ботвы, - рассказывает Игорь Криворученко, 46 лет, из поселка Чуднов Житомирского района Житомирской области.

Выбрал породу цесарок Загорская белогрудая, поскольку у них светлое мясо. Для разведения на четыре цесарки держит двух самцов. Птица неприхотливая. Легко выдерживает жару, неразборчива в еде и хорошо уживается с курами. Несет яйца поменьше куриных. Питательны, как перепелиные. Имеют толстую скорлупу. В холодильнике хранятся полгода.

- Цесарки напоминают кукушек, потому что матери из них никудышные. Они хоть и не подбрасывают яйца, но и на них не сидят. Надо подложить под наседку. Молодняк вылупляется через 26 дней.

В первые дни кормит вареным яйцом и пшеничной крупой. Через неделю добавляет крапиву и люцерну. Можно выращивать на индюшачьем комбикорме, а взрослыми перевести на зелень, перемолотые горох, ячмень, пшеницу и овес.

- Зерновой пищи должно быть примерно 100 граммов на голову, а животной - 15, - говорит Криворученко.

Ставит одну поилку с водой, вторую - с кислым молоком для укрепления иммунитета. За три месяца цесарки вырастают до 3 кг. Начинают нестись в восемь месяцев.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
08
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