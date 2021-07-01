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Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
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Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
среда, 07 июля 2021 17:00
Наталья Соколан
Наталья Соколан
Журналистка

Краще не ризикувати

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– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою об її долоню.

Подрузі 46. Незаміжня. Дітей не народила.

– Хотіла би сина чи доньку, але не зустріла своєї людини. Звикла сама. Із зони комфорту виходити не хочу, – каже.

Дітей моїх балує: то фруктів принесе, то морозивом пригостить. Розказує випадок, що трапився зі знайомою.

– Люда народилася в Монастирищі на Черкащині. Закінчила столичний вуз і влаштувалася там у банк. Робота-дім-робота. Із колегою орендували квартиру. Обидві самотні. Якось під час вечірнього променаду до них підійшов незнайомець. Виявилося, турист із Норвегії. Його обікрали – лишився без грошей, картки, телефону й документів.

– Пустіть переночувати, – просить.

– Не треба його пускати. Це підозріла історія, – шепотіла подруга.

Та Людмила вирішила, що треба людині допомогти.

Норвежцеві постелили в окремій кімнаті. Люда турбувалася про гостя, а Іра хвилювалася через безрозсудність подруги.

Коли вранці прокинулися, гість уже був зібраний.

– Ти така добра дівчина. Я не можу до тебе залицятися, одружений. Але маю хорошого друга. Хочу вас познайомити, – сказав Людмилі.

Згодом той друг приїхав до Києва. За який час вони поїхали в Осло й одружилася. Виховують 7-річного Еміля.

– Пощастило, – зітхає подруга. – До мене теж недавно один новозеландець у фейсбуку залицявся. Писав, квіти через службу доставки хотів подарувати. Адреси не дала, раптом шахрай. Краще не ризикувати.

Автор: Наталія СОКОЛАН
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