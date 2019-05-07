Зеленский доказывает необходимость языкового закона - писатель

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
1 Просмотров: 2675
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 693
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1566
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 2502
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5319
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1827
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1926
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3123
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5420
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6822
Фото
Все фото
38
6
6
5
13
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Видео
Все видео
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
"Проявите характер" — ветераны АТО записали видеообращение к депутатам
"Проявите характер" — ветераны АТО записали видеообращение к депутатам
Активисты собираются под Верховной Радой
Активисты собираются под Верховной Радой
Выдающиеся украинцы записали обращение к нардепам
Выдающиеся украинцы записали обращение к нардепам
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2682
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1161
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1305
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3060
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3222
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2493
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 14:53

Зеленский доказывает необходимость языкового закона - писатель

  Комментировать
Зеленский доказывает необходимость языкового закона - писатель
Проблемы Владимира Зеленского с украинским доказывают необходимость языкового закона. Фото: УНИАН

Писатель Андрей Любка считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский своей деятельностью доказывает потребность в языковом законе.

"Трудно однозначно охарактеризовать позицию Владимира Зеленского относительно принятого закона. Во-первых, не совсем понятно, это именно его точка зрения - хотя и объявлена ​​на официальной странице, она может принадлежать членам его команды. Во-вторых, новоизбранный президент не дает четкой оценки закону, а только обещает сделать его "тщательный анализ", пишет он на "Радио Свобода".

Зеленский может выступить против закона или отдельных его норм. Он может считать его второстепенным

"Не выдерживает критики и не соответствует действительности тезис "Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде". Такого долгого публичного обсуждения, видимо, не имел ни один законопроект в истории Украины, его так и называли "общественным", потому что именно общественность не только обсуждала, но и принимала участие в его разработке! Относительно поправок, то они были внесены просто для затягивания или даже блокирование процесса рассмотрения этого законопроекта парламентом", - пишет Любка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет работать закон о языке

Зеленский говорит, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, но не говорит, как президент планирует стимулировать развитие украинского языка и кто будет этим положительным примером.

"Сам Владимир Зеленский и является идеальным примером того, что украинский язык в Украине нуждается в государственной защите. Ведь новоизбранный президент неоднократно заявлял, что ему трудно говорить на украинском из-за отсутствия опыта, а его жена рассказала, что Зеленскому ищут учителя украинского языка. Украинцы и во время немногочисленных интервью, и во время дебатов на стадионе были свидетелями того, что новоизбранному президенту сложно говорить на украинском языке, он часто сбивается и переходит на русский", - считает писатель.

Зеленский всю жизнь прожил в Украине, работал здесь ведущим и при этом требует учителя. По мнению Андрея Любки, это свидетельствует о проблемах с позицией украинского языка.

Утром 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"За" проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них - вся фракция "Оппозиционного блока".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский доказывает необходимость языкового закона - писатель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

Устроили показательный суд над украинскими националистами

Тоннель под морем строили 7 лет

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 34957
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 29646
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 21567
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 20908
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 16408
Сьогодення
Развенчали мифы о языковом законе
Развенчали мифы о языковом законе Просмотров: 2169
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
 Просмотров: 423
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
 2 Просмотров: 1692
Жадан рассказал об отношении к украинскому языку на востоке
Жадан рассказал об отношении к украинскому языку на востоке Просмотров: 2574
Не запрещает русский язык. Запрещает игнорировать украинский - Ройтбурд
Не запрещает русский язык. Запрещает игнорировать украинский - Ройтбурд 1 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
44
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
Голосов: 982
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua