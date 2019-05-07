Зеленский доказывает необходимость языкового закона - писатель

Проблемы Владимира Зеленского с украинским доказывают необходимость языкового закона. Фото: УНИАН

Писатель Андрей Любка считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский своей деятельностью доказывает потребность в языковом законе.

"Трудно однозначно охарактеризовать позицию Владимира Зеленского относительно принятого закона. Во-первых, не совсем понятно, это именно его точка зрения - хотя и объявлена ​​на официальной странице, она может принадлежать членам его команды. Во-вторых, новоизбранный президент не дает четкой оценки закону, а только обещает сделать его "тщательный анализ", пишет он на "Радио Свобода".

Зеленский может выступить против закона или отдельных его норм. Он может считать его второстепенным

"Не выдерживает критики и не соответствует действительности тезис "Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде". Такого долгого публичного обсуждения, видимо, не имел ни один законопроект в истории Украины, его так и называли "общественным", потому что именно общественность не только обсуждала, но и принимала участие в его разработке! Относительно поправок, то они были внесены просто для затягивания или даже блокирование процесса рассмотрения этого законопроекта парламентом", - пишет Любка.

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Зеленский говорит, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, но не говорит, как президент планирует стимулировать развитие украинского языка и кто будет этим положительным примером.

"Сам Владимир Зеленский и является идеальным примером того, что украинский язык в Украине нуждается в государственной защите. Ведь новоизбранный президент неоднократно заявлял, что ему трудно говорить на украинском из-за отсутствия опыта, а его жена рассказала, что Зеленскому ищут учителя украинского языка. Украинцы и во время немногочисленных интервью, и во время дебатов на стадионе были свидетелями того, что новоизбранному президенту сложно говорить на украинском языке, он часто сбивается и переходит на русский", - считает писатель.

Зеленский всю жизнь прожил в Украине, работал здесь ведущим и при этом требует учителя. По мнению Андрея Любки, это свидетельствует о проблемах с позицией украинского языка.

Утром 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них - вся фракция "Оппозиционного блока".