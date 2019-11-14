Вузам могут позволить преподавать на русском

Активисты отметили изменения в закон. Фото: "Вікна"

Украинские ученые и представители общественных организаций обратили внимание на возможную попытку ревизии языкового законодательства в сфере высшего образования.

Новая редакция законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" позволит в учреждениях высшего образования обучение на русском языке.

"Продвижение русского языка в образование за пределами России официально провозглашено государством-агрессором одной из ключевых задач для усиления влияния на зарубежные страны и является прямой задачей агентства Россотрудничество и фонда "Русский мир", на которые Россия выделяет миллиарды. Изменяя законодательство с целью обучения иностранных студентов на русском языке, Украина за свой счет будет способствовать достижению целей государства-агрессора", - говорится в их заявлении, передает "Портал языковой политики".

Призывают заменить подпункт 27 пункта 1 раздела I законопроекта на "для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, обучение может осуществляться на английском или другом официальном языке Европейского Союза. При этом высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка".

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"90% иностранных студентов, поступающих в украинские вузы, составляют выходцы из-за пределов бывшего СССР, которые не знают русского языка. Поэтому логично дать вузам возможность обучать иностранных студентов на украинском или английском или других языках ЕС, но нет никаких оснований поощрять обучение на русском", - говорится в заявлении.

Часто в формальном общении украинцы употребляют украинский язык, а в неформальном - русский. Об этом свидетельствуют исследования языковедов, сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко.