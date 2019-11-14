Вузам могут позволить преподавать на русском

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 675
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 3951
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1800
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 963
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 819
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3609
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 549
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1188
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2988
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 819
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1296
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 972
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3924
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 1143
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
четверг, 14 ноября 2019 16:25

Вузам могут позволить преподавать на русском

1 Комментировать
Вузам могут позволить преподавать на русском
Активисты отметили изменения в закон. Фото: "Вікна"

Украинские ученые и представители общественных организаций обратили внимание на возможную попытку ревизии языкового законодательства в сфере высшего образования.

Новая редакция законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" позволит в учреждениях высшего образования обучение на русском языке.

"Продвижение русского языка в образование за пределами России официально провозглашено государством-агрессором одной из ключевых задач для усиления влияния на зарубежные страны и является прямой задачей агентства Россотрудничество и фонда "Русский мир", на которые Россия выделяет миллиарды. Изменяя законодательство с целью обучения иностранных студентов на русском языке, Украина за свой счет будет способствовать достижению целей государства-агрессора", - говорится в их заявлении, передает "Портал языковой политики".

Призывают заменить подпункт 27 пункта 1 раздела I законопроекта на "для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, обучение может осуществляться на английском или другом официальном языке Европейского Союза. При этом высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе впервые провели всю сессию горсовета на украинском языке

"90% иностранных студентов, поступающих в украинские вузы, составляют выходцы из-за пределов бывшего СССР, которые не знают русского языка. Поэтому логично дать вузам возможность обучать иностранных студентов на украинском или английском или других языках ЕС, но нет никаких оснований поощрять обучение на русском", - говорится в заявлении.

Часто в формальном общении украинцы употребляют украинский язык, а в неформальном - русский. Об этом свидетельствуют исследования языковедов, сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вузам могут позволить преподавать на русском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

Коммунисту не дали управлять государством

Придумали, как по-новому наказывать преступников

Постановили, что все издания должны быть на украинском языке

Украина начала подготовку к выпуску собственной валюты

От иконы идет сияние:основали монастырь

Журналистка отправилась в кругосветное путешествие

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 35280
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 16992
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 14814
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 11214
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 9297
Сьогодення
В Вене появились украинские аудиогиды
В Вене появились украинские аудиогиды Просмотров: 81
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал 2 Просмотров: 3213
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 11637
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов Просмотров: 2808
День украинской письменности и языка: 20 фактов об украинском языке
День украинской письменности и языка: 20 фактов об украинском языке Просмотров: 639
Больше всего комментируют
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
4
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
3
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
3
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
Голосов: 921
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua