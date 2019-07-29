В столичном супермаркете дискриминируют украинцев

Работники отказались обслуживать на украинском. Фото: VARUS

Работников Varus в Киеве обвинили в дискриминации украинский по языковому признаку.

"Вот я и сходил в "Варус" в "Детском мире", на Дарнице, за "хлебушкам"! Только есть расхотелось! И это на каждой кассе!" - написал в Facebook Алексей Сенин и опубликовал видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком

"Администратор заведения вместо того, чтобы решить конфликтную ситуацию требует прекратить видеосъемку и защищает русскоязыкатого работника", - обратили внимание в сообществе "Я общаюсь на украинском языке".

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перешел на украинский язык в эфире. Это произошло в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".