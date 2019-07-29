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понедельник, 29 июля 2019 13:45

В столичном супермаркете дискриминируют украинцев

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В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
Работники отказались обслуживать на украинском. Фото: VARUS

Работников Varus в Киеве обвинили в дискриминации украинский по языковому признаку.

"Вот я и сходил в "Варус" в "Детском мире", на Дарнице, за "хлебушкам"! Только есть расхотелось! И это на каждой кассе!" - написал в Facebook Алексей Сенин и опубликовал видео.

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"Администратор заведения вместо того, чтобы решить конфликтную ситуацию требует прекратить видеосъемку и защищает русскоязыкатого работника", - обратили внимание в сообществе "Я общаюсь на украинском языке".

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перешел на украинский язык в эфире. Это произошло в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

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