Усик заговорил на украинском

Боксер Александр Усик порадовал фанатов украинским языком в Instagram.
Спортсмен выполнял упражнение на реакцию, уклоняясь от препятствий.
"Ушко задело, видел?" - спросил он на камеру на украинском языке.
Болельщики обратили внимание на украинское произношение Усика.
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"Такое хорошее произношение на украинском!", "Украинский язык в эфире. Спасибо, брат", "Вау, украинский язык от Усика довольно необычно слышать, но приятно", - написали подписчики под видео в Instagram.
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Don't forget about protection👀 #Undisputed17 by @boxraw 💥💥💥 #usyk #usyk17 #boxraw
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