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четверг, 23 июля 2020 14:51

Усик заговорил на украинском

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Усик заговорил на украинском
Фанаты боксера обратили внимание на украинский язык. Фото: instagram.com

Боксер Александр Усик порадовал фанатов украинским языком в Instagram.

Спортсмен выполнял упражнение на реакцию, уклоняясь от препятствий.

"Ушко задело, видел?" - спросил он на камеру на украинском языке.

Болельщики обратили внимание на украинское произношение Усика.

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"Такое хорошее произношение на украинском!", "Украинский язык в эфире. Спасибо, брат", "Вау, украинский язык от Усика довольно необычно слышать, но приятно", - написали подписчики под видео в Instagram.

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Don't forget about protection👀 #Undisputed17 by @boxraw 💥💥💥 #usyk #usyk17 #boxraw

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Крымчанка Юлия Качула в оккупированном Симферополе записала песню "Так случилось". Песня создана на слова поэтессы Расстрелянного Возрождения Лидии Могилянской.

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