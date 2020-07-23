Усик заговорил на украинском

Фанаты боксера обратили внимание на украинский язык. Фото: instagram.com

Боксер Александр Усик порадовал фанатов украинским языком в Instagram.

Спортсмен выполнял упражнение на реакцию, уклоняясь от препятствий.

"Ушко задело, видел?" - спросил он на камеру на украинском языке.

Болельщики обратили внимание на украинское произношение Усика.

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"Такое хорошее произношение на украинском!", "Украинский язык в эфире. Спасибо, брат", "Вау, украинский язык от Усика довольно необычно слышать, но приятно", - написали подписчики под видео в Instagram.

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