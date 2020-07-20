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понедельник, 20 июля 2020 13:58

У нас достаточно политической воли, чтобы поставить точку в языковом вопросе - Кондратюк

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У нас достаточно политической воли, чтобы поставить точку в языковом вопросе - Кондратюк
Кондратюк считает, что поднятие языкового вопроса является провокацией. Фото: UA Rating

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк рассказала о перспективах решить языковые вопросы.

"Мне кажется, что достаточно будет политической воли, по крайней мере, сейчас в этом парламенте в этом году поставить точку на этом и больше к этому не возвращаться. Я, по крайней мере, приложу к этому максимально усилий", - сказала она "Радио Свобода".

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"Я считаю, что политики, когда влезают в языковую проблему, в закон о языках, то это сразу выходит на провокацию. И это реально сейчас политическая провокация. Государственные деятели должны нести ответственность и понимание должны иметь, что этот процесс уже является неизменным. Украинский язык единственный государственный в этой стране", - добавила Кондратюк.

Скандальный законопроект Бужанского заключается в отмене в законе требования о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Бужанского внесли в базу "Миротворец" как "украинофоба".

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