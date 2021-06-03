Телеканалы пренебрегли языковым законом - какие именно

Кремень обратился с жалобой на телеканалы в Нацсовет. Фото: Pexels

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень пожаловался в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно несоблюдения тремя телеканалами обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме.

С 17 по 23 мая Секретариат уполномоченного мониторил вечерний эфир телеканалов "ICTV", "1+1", "Інтер" и "Україна".

"По результатам мониторинга зафиксированы нарушения закона о языковых квотах на телеканалах "1+1", "Інтер" и "Україна". Продолжительность передач, фильмов, выполненных на государственном языке, в общем недельном объеме вещания телеканала "Україна" составляет 69,9%, "1+1" - 70,9%, "Інтер" - 72,9%. Согласно же закону такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%", - говорится в сообщении.

Рекламу на иностранном языке зафиксировали на каналах "Інтер" и "ICTV".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине расписали программу о языке

"Обращаюсь к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания взять обнаруженные нами факты во внимание и принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством Украины", - отметил Кремень.

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Внесение в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения проекта закона "О поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" (№5554) поддержали 204 народных депутата при необходимых 226 .