Создали учебники по украинскому языку для диаспоры

Учебные пособия по украинскому языку начали продавать в Европе.

"Учебники "Разговаривает на украинском" (4 части) по украинскому как унаследованному, написанные кандидатом филологических наук Оксаной Туркевич на заказ Школьного совета Канады в 2018 году, доступны для продажи в Европе", - говорится в сообщении Союза Украинской Педагогов Диаспоры в Facebook

Желающие познакомиться с содержанием, посмотреть количество страниц, сделать заказ, могут обращаться к автору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украиноязычный детский журнал начали издавать в Венгрии

Автор: Facebook Учебники появились в продаже

Оксана Туркевич - кандидат филологических наук, работает во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Исследует различные аспекты преподавания украинского языка как иностранного, имеет ряд научных работ и публикаций по этому вопросу.

Украинская община американского города Филадельфия создала образовательно-культурный центр. В нем работают более 30 организаций.