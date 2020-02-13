Президент Латвии предлагает уменьшить объем русского языка на ТВ

Предложенные Левитсом изменения предусматривают, что в телепрограмму каналов, транслируемых в Латвии, должны войти продукты латвийских государственных и коммерческих медиа. Фото: img.eurointegration.com.ua

Сейму Латвии президент страны Егилс Левитс предложил увеличить количество телевизионных программ на официальных языках ЕС и Еврозоны.

Политик хочет, чтобы объем этого вещания достигал 80%, пишет в письме глава латвийского государства к членам комиссии Сейма по правам человека.

"Сильное информационное пространство - существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Нужно на законодательном уровне обеспечить возможность сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, укрепляющие принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствующие включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", - подчеркнул Левитс.

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Предложенные Левитсом изменения предусматривают, что в телепрограмму каналов, транслируемых в Латвии, должны войти продукты латвийских государственных и коммерческих медиа. Если в основной пакет входят дополнительные программы, то по меньшей мере 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны (всего их 24, включая латвийский). Фактически это означает уменьшение количества телепрограмм на русском языке до 20% эфира.

С 2003 года в Латвии телевещание на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, ограничили до 25% эфирного времени.

Проект закона с указанными нормами 11 февраля рассмотрели на заседании профильной комиссии Сейма. В сессионный зал парламента документ пока не выносили.

В Нацраде посчитали общее количество песен, которые звучали на украинским языке на радио в прошлом году. В эфире общенациональных радиостанций средний показатель доли песен на украинском языке в течение 2019 года составляет 56%. Показатель совпадает с результатом за первое полугодие 2019 года. Это говорит о его определенном постоянстве.