Посчитали, сколько на радио украинского языка

Языковые квоты, установленные законодательством относительно радио, перевыполняются

В Нацраде посчитали общее количество песен, которые звучали на украинским языке на радио в прошлом году.

"В эфире общенациональных радиостанций средний показатель доли песен на украинском языке в течение 2019 года составляет 56%. Показатель совпадает с результатом за первое полугодие 2019 года. Это говорит о его определенном постоянстве", - сообщил "Укринформу" член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Определенная языковым законодательством квота перевыполняется на 21 процентный пункт.

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Среди общенациональных радиостанций музыкально-развлекательного формата больше украиноязычных песен звучит в эфире "Країна FM"(100%), "UA:Радіо Промінь" (95%), "UA:Радіо Культура" (92%), "Перець FM" (45%) і "Русское радио – Україна" (44%).

Больше передач на украинском языке ведут "UA: Українське радіо", "UA: Радіо Промінь", "UA: Радіо Культура" – і "Країна ФМ".

В сентябре 2019 года в Нацраде сообщили, что вместо 35%, которые требует закон, средний показатель украиноязычных песен в эфире 15 общенациональных радиостанций составляет 56%.