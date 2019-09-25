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среда, 25 сентября 2019 14:18

Языковые квоты на радио и телевидении: показатели впечатляют

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Языковые квоты на радио и телевидении: показатели впечатляют
На региональном уровне во всех областях доля песен на украинском языке составляет 53% Фото: rbc.ua

Вместо 35%, которые требует закон, средний показатель украиноязычных песен в эфире 15 общенациональных радиостанций составляет 56%

"Нацсовет от самого первого дня внедрения языковых квот обеспечивала работу и закона о квотах на радио, и закона о квотах на телевидении. По мере того, как будет вступать в силу часть закона о функционировании украинского языка как государственного, мы обеспечим работу всех законов", - отметил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, пишет Эспресо.

"Средний показатель украиноязычных песен в эфире 15 общенациональных радиостанций составляет 56%, тогда как закон требует только 35%. Все радиостанции перевыполняют законодательные требования", - отметил член Нацсовета.

На региональном уровне во всех областях доля песен на украинском языке составляет 53%. По сравнению с прошлым годом на общенациональном уровне этот показатель вырос для общенациональных радиостанций на 8% и для региональных и местных - на 5% .

"На телевидении ситуации стабильна: изначально все телеканалы начали давать или около 90%, или более 90%. Пока только часть телеканалов имеет 100% украинского языка. Но все телеканалы дают около 90%. Это очень прекрасный показатель, ведь требование закона - минимум 75% украинского языка, и 60% - для местных телеканалов ", - подчеркнул Костинский.

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За 3 года радиостанциям-нарушителям назначили штрафов на сумму почти 2 млн грн. Однако в этом году были оштрафованы только 2 радиостанции. Сумма штрафов для всех одинакова: 5% лицензионного сбора - 3400 грн.

"Среди телеканалов за все время мы оштрафовали только 8 региональных и спутниковых телеканалов на общую сумму 120 тыс грн. То есть все телеканалы выполняют законодательные требования", - добавил он.

Средний показатель присутствия украинского языка на украинском телевидении достиг 92%. "Популярные русскоязычные журналисты наконец ведут передачи на украинском языке. Новости практически полностью украиноязычные. Фильмы озвучиваются или дублируются на украинский", — сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

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