Почти 200 жалоб за нарушения языкового закона поступило за неделю

Поступило почти 200 жалоб о нарушении языкового закона. ФОТО: pixabay.com

По состоянию на 23 января к Уполномоченному по защите государственного языка Тараса Креминя поступило 195 жалоб и обращений граждан о нарушении нового языкового закона. Люди жалуются, что их не обслуживали украинском языке. Об этом в своем недельном отчете сообщил Креминь на своей странице в Facebook.

"Ровно неделю назад, 16 января, вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ". За эти дни в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан, наибольшее количество которых из Киева и Киевской области - 74, наименьшее - с юга и востока Украины. Из Львовской области - 17, Одесской и Харьковской областей - по 12 ", - написал омбудсмен.

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117 жалоб касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов. О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, по размещению наружной рекламы на негосударственном языке - 25, нарушение языкового законодательства в области образования - 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления государственного языка - 3.

За дополнительной информацией обратились около 50 человек.

"Граждане, среди прочего, просят разъяснить, обязаны представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке по просьбе потребителя. Поэтому, обращаем внимание, что согласно закону, по просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственной, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон ", - сообщает Кремень.

16 января вступила в силу 30-ая статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п. Производителей и продавцов в Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любом другом языке.