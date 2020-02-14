Переплюнул киевлянина - тренер-хорват дал комментарий на украинском

Йовичевич дал интервью на украинском. Фото: FootBoom

В Киеве после еврокубкового матча U-19 между Динамо Киев и Динамо Загреб хорватский тренер Игорь Йовичевич давал свое интервью на украинском языке.

Тренер киевлян Игорь Костюк давал комментарий на русском, написал в Facebook Игорь Ходак.

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"Чиновники от футбола, ну, что-то делайте для таких московортых, чтобы овладели родным украинским! По крайней мере в публичной сфере жизни", - написал он.

В соцсети пожаловались на аптекаршу, которая отказывается обслуживать на украинском.