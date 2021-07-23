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пятница, 23 июля 2021 15:07

Кремень призвал олимпийцев общаться на государственном языке

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Кремень призвал олимпийцев общаться на государственном языке
Тарас Кремень указал, что олимпийцы способствуют укреплению украинской государственности. Фото: noc-ukr.org

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал украинских олимпийцев говорить на украинском языке на официальных мероприятиях.

"Спорт - это знак сноровки во владении стрелой времени. Но, кроме спортивных достижений, настоящее требует от наших рекордсменов метко попасть в еще одну государствообразующую цель - достойно нести международный авторитет страны. Спортсмены уже давно стали примером для многих соотечественников, а их достижения вызывают чувство гордости за страну. В этом году Олимпиада в Токио способствует тому, чтобы на главных аренах планеты украинского языка стало больше. К счастью, проходят те времена, когда сферу спорта считали русифицированной. Вместо этого возрастает количество тех, которые не только ставят новые рекорды, но и укрепляют статус государственного языка на международной арене", - написал он в Facebook.

Утверждение украинского языка в спортивной дипломатии укрепляет государственность, указал Кремень. Он встречался с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и обсудил с ним языковые вопросы.

"Желаем, чтобы наши олимпийцы достигали самых высоких ступенек, а вся планета видела, как исполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском", - заявил Кремень.

Он сказал, что у спортсменов уже появилось понимание важности языковой идентичности.

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"Олимпиады в мире, несмотря на основной классический формат, еще и политический инструмент. Это еще раз доказывает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не будет вне политики, современной жизни государства и его будущего", - заявил Кремень.

23 июля официально начинаются Олимпийские игры в Токио. Церемония открытия запланирована на 20:00 по местному времени (14:00 по Киеву). На Олимпийском стадионе на 68 тыс. мест будут присутствовать только около 950 человек, в том числе лишь 15 мировых лидеров. Зрителям посещать мероприятия запретили. Об этом сообщили две недели назад после того, как в Токио объявили новое чрезвычайное положение из-за пандемии Covid-19.

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