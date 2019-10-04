Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР

Активист заявил, что боевик приехал уничтожать калмыцкий язык. Фото: YouTube

Калмыки в РФ боятся, что назначенный мэром столицы Калмыкии Элисты бывший главарь группировки ДНР Дмитрий Трапезников будет уничтожать калмыцкий язык.

Активист Санал Молотков обратился к Трапезникову на украинском языке.

"Вы презирали украинский язык. Уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту на Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык? Вы уважаете калмыцкий язык?" - сказал он.

Затем он повторил то же на русском языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший менеджер "Шахтера" возглавил администрацию российского города

В комментариях к видео отметили, что произношение у калмыцкого активиста лучше, чем у многих нынешних и бывших украинских политиков. Лучше, чем у бывшего премьер-министра Николая Азарова.

В России жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром экс-главаря ДНР Дмитрия Трапезникова. Недовольны настолько, что готовы выходить на протесты.