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четверг, 23 января 2020 17:34

Как заставить заведение убрать рекламу на русском языке

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Как заставить заведение убрать рекламу на русском языке
Вся реклама должна быть на украинском языке. Фото: media.dyvys.info

С 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне вся реклама в Украине должна быть на украинском языке.

Бывают случаи, когда владельцы неохотно меняют вывески с русского на украинский язык. Как действовать в таких случаях? рассказывает языковой активист Ярослав Попович.

"Если рекламная вывеска в заведении на русском, то в первую очередь следует обратиться к администратору или руководителю магазина. Сообщить ему, что, по закону, вся реклама должна быть на украинском языке. Если в уголке потребителя есть книга отзывов и предложений, можно сделать соответствующую запись в ней. Жалобу должны рассмотреть в течение 30 дней. Затем должны дать ответ на нее", - говорит активист.

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Если не помогло, нужно выяснить, кто является владельцем. Это можно увидеть на чеке, в уголке потребителя или на входной двери заведения.

Относительно него подать письменную жалобу в Держпродпотребслужбу. Ее управления есть во всех областних центрах, но жаловаться следует в Киев, поскольку они берут разрешение в Министерстве экономического развития на проверку заведения. Можна написать им на сайт. Затем направляют жалобу в территориальные органы для проведения проверки. Учреждение должны оштрафовать", - объясняет он.

Штрафы за такое нарушение закона небольшие - до 10 необлагаемых минимумов граждан. Если штрафуют повторно, то сумма увеличивается.

"Языковой омбудсмен начнет работать в июне, когда сформируют его аппарат. Тогда можно писать жалобы на рекламу на русском и ему", - добавляет Попович.

С июля 2022 года штрафы увеличат до 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сеть магазинов одежды и товаров для дома Zara официально отказалась обслуживать украинцев на государственном языке. В Zara заявили, что сеть общается с украинцами исключительно на русском и английском языках, и извинились за неудобства

Автор: Оксана КНЯЖИК
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