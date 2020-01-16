Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском

В Zara украинцев обслуживают только на русском и английском языках Фото: wikipedia

Сеть магазинов одежды и товаров для дома Zara официально отказалась обслуживать украинцев на государственном языке.

Вопрос, почему сайт компании zarahome.com не дает возможности делать покупки на украинском задал электронной почтой клиент-киевлянин. В Zara заявили, что сеть общается с украинцами исключительно на русском и английском языках и извинились за неудобства, сообщает Главком.

Ответ на запрос отправляли по электронной почте [email protected] Это свидетельствует, что украинскими клиентами компания занимается с регионального офиса в Москве.

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В Украине 16 января вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы. Это означает, что реклама на телевидении, радио, в интернете и на внешних носителях (бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах и т.п.), должна быть на украинском языке.