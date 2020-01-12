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воскресенье, 12 января 2020 13:33

Вся реклама на украинском: вступает в силу важный закон

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Вся реклама на украинском: вступает в силу важный закон
В Украине с 16 января вся реклама должна быть на государственном языке. Фото: Facebook

В Украине 16 января вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы.

Это означает, что реклама на телевидении, радио, в интернете и на внешних носителях (бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах и т.п.), должна быть на украинском языке. Об этом сообщил кандидат юридических наук, председатель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий в Facebook.

"Отныне все мы имеем абсолютно законное право требовать абсолютно всю рекламу на государственном языке и обращаться относительно нарушений в соответствующие органы или для начала к субъектам хозяйствования направления", - подчеркнул он.

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Языковой закон предусматривает штрафы для чиновников, которые публично отказались общаться на украинском. Чиновник обязан выступать или давать комментарии на государственном языке.

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Дата
12
января

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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