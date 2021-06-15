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вторник, 15 июня 2021 19:21

"Это катастрофа" - Кремень высказался о языковой ситуации на телевидении

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&quot;Это катастрофа&quot; - Кремень высказался о языковой ситуации на телевидении
Из 43 сериалов лишь 14 показывают на украинском языке. Фото: pexels.com

Треть сериалов на пяти самых рейтинговых украинских телеканалах показывают на украинском языке.

Из 43 сериалов лишь 14 изготовили, дублировали или озвучили на украинском языке. 29 - на русском, сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, сообщает "Українська правда".

Секретариат языкового омбудсмена проводил мониторинг каналов "1+1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV" с 1 по 7 июня 2021 года.

"Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по поводу языка фильмов (в частности телесериалов) накануне 16 июля 2021 года, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это - катастрофа", - считает Кремень.

"Интер" и "1+1" транслируют только по одному телесериалу на украинском языке. На канале "Украина" их два.

"Поэтому мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил Кремень.

Он отверг обвинения о недостаточности денег для озвучивания фильмов по-украински.

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"Хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы ведущих медиа-групп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только "плохим танцорам" всегда что-то мешает", - отметил уполномоченный.

Верховная Рада на заседании 15 июня внесла в повестку дня законопроекты 5554 и 5554-1. Соответствующее постановление поддержали 227 народных депутатов. Законопроект "по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" предлагает отложить на неопределенный срок показ фильмов на украинском языке из-за карантина.

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