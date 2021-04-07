"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском

Гитанас Науседа хотел выразить свои симпатии Украине и выступил на украинском в Раде. Фото: Верховная Рада

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о своем выступлении на украинском языке в Верховной Раде.

"Сначала, когда я это планировал, то думал, что это будет несложно - произнести речь на украинском. И только потом я понял, что это работа непростая", - рассказал он в интервью "Європейській правді".

Выступлением на украинском Науседа хотел выразить симпатию к Украине.

"Я действительно хотел выразить свои чувства, симпатию. И я был уверен, что смогу это сделать, именно если буду говорить на украинском. Итак, я это сделал и счастлив от этого. Надеюсь, люди поняли, что именно я хотел сказать", - рассказал он.

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Президент Литвы говорит, что понимает тексты на украинском на 30-40%.

Президент Литвы Гитанас Науседа 19 марта выступил в Верховной Раде на украинском языке. "Дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в Украину с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали. Однако не уничтожили. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему", - заявил он.