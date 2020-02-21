День родного языка: 9 интересных фактов об украинском

Сегодня отмечают День родного языка. Фото: ТАДА

Ко Дню родного языка подготовили интересные факты об украинском языке.

1. В украинском языке около 256 тыс. слов. По лексическому наполнению ближайшими к украинскому являются белорусский (84%), польский (70%) и сербский (68%) языки. Русский занимает четвертое место (62%), сообщает "24 канал".

2. Если сравнивать фонетику и грамматику, то украинский имеет от 22 до 29 общих черт с белорусским, чешским, словацким и польским языками в фонетике и грамматике. С русским - 11.

3. Такие слова, как "гопак", "казак", "степь", "бандура", "борщ" есть во многих языках мира.

4. Существительное в украинском языке имеет 7 падежей. Звательный падеж не сохранился в других восточнославянских языках.

5. Самое длинное слово в украинском языке - "дихлордифенилтрихлорметилметан". Так называется химикат, с помощью которого борются с вредителями. В нем 30 букв.

6. Больше всего наших слов начинаются с буквы "п". Чаще всего используется "о". Буквы "ф" и "г" используются реже всего. Слова на букву "ф" в основном заимствованные.

7. В украинском языке есть палиндромы. Это слово или фраза, которые можно читать как слева направо, так и справа налево. В украинском языке есть 2 палиндрома, состоящих из семи букв: "ротатор" и "тартрат".

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8. Власти округа Кук в штате Иллинойс официально используют украинский язык в своей деятельности. В 2013 году там презентовали новую украиноязычную программу по информированию населения региона о налоговой политике власти.

9. Всего в мире до 45 млн человек владеют украинским.

Международный День родного языка приходится на 21 февраля. Дату начали отмечать с 2000 года по представлению Бангладеш. Там в начале 1950-х тогдашние власти Пакистана провозгласили урду единственным государственным языком, но родным для людей был бенгальский.