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пятница, 11 октября 2019 13:34

Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку

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Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
Борисичев отказался говорить на украинском. Фото: Obozrevatel

Экс-заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский раскритиковал председателя Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Геннадия Борисичева за отказ от общения на государственном языке.

В прямом эфире ток-шоу "Говорить большой Львов" Борисичев через онлайн-связь начал общаться на русском языке. Журналисты попросили его перейти на украинский, чиновник отказался.

Борисичев заявил, что это "отдаляет от понимания друг друга". Также Борисичев заявил, что украинцам не стоит называть "руский язык" на російською мовою, ведь этот "язык" якобы родной для украинцев.

"Могу гарантировать, что этот человек не воевал. Базовый вопрос: на каком языке Путин отдает приказ убивать украинцев? Точка. После этого вообще ничего не обсуждается", - заявил Кошулинский.

Он отметил, что граждане Украины обязаны уважать украинскую нацию и изучить государственный язык.

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"Для нас всех, кто живет на этой территории, которая называется Украина, должно быть одно - соблюдение закона, Конституции Украины. Есть государственный язык - украинский? Пожалуйста, соблюдайте! Не хочешь - Земля велика. Есть закон. И для большинства, и для меньшинства. Я, например, в свое время был меньшинством. Не голосовали ни за президента Порошенко, ни при президента Зеленского. Но я выполнял все приказы главнокомандующего Порошенко, когда воевал. Я выполнял закон. Потому что люди так принято. Почему это меньшинство позволяет себе сегодня говорить, что не будет выполнять закон? Вот в чем парадоксальность. Поэтому сначала выполнения закона, а затем - делайте, что хотите", - добавил Руслан Кошулинский.

Украинский язык больше всего дискриминируют в России. 10 млн украинцев в России не имеют школ, украинского телевидения и радио написал в Twitter бывший вицепремьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

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