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среда, 11 августа 2021 23:46

Почему женщинам нужно достигать оргазма

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Почему женщинам нужно достигать оргазма
Парам, которые хотят иметь детей, стоит постараться получать оргазмы чаще. Фото: pixabay

Оргазм - это загадочный процесс в женском организме.

Ученые доказали, что во время его достижения у самок плацентарных млекопитающих производятся два гормона - окситоцин и пролактин, пишет Maxim.

Подобное сочетание гормонов ведет к овуляции, без которой беременность невозможна, согласно исследованию.

То есть овуляция не всегда происходит по часам и не всегда раз в месяц. Ее начало зависит от множества факторов, и от женского оргазма тоже.

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Это означает, что достижения оргазма увеличивает шансы забеременеть. Поэтому парам, которые хотят иметь детей, стоит постараться получать оргазмы чаще.

Для женщины в среднем достаточно, чтобы секс длился 10 минут. Новое исследование показало, что идеальный секс таки продолжается от 15 до 20 минут. Экспериментировали с продолжительностью секса не впервые. В 2008 году проводили аналогичный опрос и тогда оптимальной продолжительностью секса женщины признали 13 минут.

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