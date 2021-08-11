Почему женщинам нужно достигать оргазма

Оргазм - это загадочный процесс в женском организме.
Ученые доказали, что во время его достижения у самок плацентарных млекопитающих производятся два гормона - окситоцин и пролактин, пишет Maxim.
Подобное сочетание гормонов ведет к овуляции, без которой беременность невозможна, согласно исследованию.
То есть овуляция не всегда происходит по часам и не всегда раз в месяц. Ее начало зависит от множества факторов, и от женского оргазма тоже.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модель рассекретила способы, чтобы девушка получила оргазм
Это означает, что достижения оргазма увеличивает шансы забеременеть. Поэтому парам, которые хотят иметь детей, стоит постараться получать оргазмы чаще.
Для женщины в среднем достаточно, чтобы секс длился 10 минут. Новое исследование показало, что идеальный секс таки продолжается от 15 до 20 минут. Экспериментировали с продолжительностью секса не впервые. В 2008 году проводили аналогичный опрос и тогда оптимальной продолжительностью секса женщины признали 13 минут.
Комментарии