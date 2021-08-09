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Сколько длится идеальный для женщины секс

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Сколько длится идеальный для женщины секс
Лучшим секс бывает между 10 и 20 минутами, согласно исследованиям. Фото: pixabay

Для женщины в среднем достаточно, чтобы секс длился 10 минут.

Новое исследование показало, что идеальный секс таки продолжается от 15 до 20 минут, пишет Maxim.

Экспериментировали с продолжительностью секса не впервые. В 2008 году проводили аналогичный опрос и тогда оптимальной продолжительностью секса женщины признали 13 минут.

Врачи опросили несколько тысяч пациенток, которые считали, что у них все плохо с интимной жизнью. Они жаловались на то, что секс у них длится очень мало или же, наоборот, слишком долго.

Опросив недовольных пациенток, оказалось, что в среднем секс длится от трех до семи минут вместе с прелюдией. Им же хотелось, чтобы половой акт длился 12 минут. А секс более 20 минут женщин также не устраивал.

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Лучшим секс бывает между 10 и 20 минутами, согласно исследованиям.

Во время секса мужчинам не стоит отвлекаться, потому что девушка может не почувствовать оргазма. Надо выключить телевизор и все остальное. Мужчины должни также знать, какое настроение у партнерши и каким был ее день.

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