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среда, 04 августа 2021 22:00

Модель рассекретила способы, чтобы девушка получила оргазм

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Модель рассекретила способы, чтобы девушка получила оргазм
Мужчины должни также знать, какое настроение у партнерши и каким был ее день. Фото: pixabay

Во время секса мужчинам не стоит отвлекаться, потому что девушка может не почувствовать оргазма.

Надо выключить телевизор и все остальное, рассказала модель из США Нита Мари, передает Daily Star.

Мужчины должни также знать, какое настроение у партнерши и каким был ее день.

Модель советует мужчинам спросить девушку, чего она хочет.

"Спросите свою партнершу, что ей нравится, если она застенчивая, скажите, что она может стонать громче или направить вашу руку именно туда, куда она хочет. Возможность говорить о сексе заставит ее чувствовать себя более комфортно и, в итоге, приведет к хорошему сексу и невероятным оргазмам ", - сказала Мари.

Нежность - главный залог оргазма.

"Начните с нежных ласк, поцелуя за ухом, легких прикосновений, чтобы пробудить силу удовольствие. Также научится целовать один с ее сосков, одновременно играя с ее клитором. Чем больше вы сосредоточены на том, чтобы доставить ей удовольствие, тем более это возбуждает ее и даст вам шанс добиться кульминации ", - рассказала модель.

Необходимо найти точку G.

"Попробуйте найти ее точку G, там большое удовольствие", - отметила Мари.

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Никакой спешки.

"Для достижения оргазма женщине нужно в среднем 20 минут. Если сделать это первым, то не хватит энергии, чтобы подарить ей оргазм, который она заслуживает. Сделайте передышку - это нормально", - сообщила модель.

Женщины постоянно повторяют одну и ту же ошибку в сексе, которая мешает получить оргазм. Они не ставят свое удовольствие на первое место и стесняются говорить с партнерами о мастурбации.

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