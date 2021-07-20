Експертка назвала распространенную ошибку женщин в сексе

Мастурбация помогает женщине получить оргазм. Фото: uamodna.com

Женщины постоянно повторяют одну и ту же ошибку в сексе, которая мешает получить оргазм. Они не ставят свое удовольствие на первое место и стесняются говорить с партнерами о мастурбации.

Об этом сообщила секс-эксперт из Австралии Надежда Бокоди.

"Это одна из ключевых причин, почему я начала писать о сексе. Чем больше исследований я проводила, тем труднее игнорировать связь между отсутствием сексуальных прав женщин и гендерным неравенством. Когда женщины испытывают стыд за собственные желания и не доверяют физическим инстинктам в спальне, то учатся игнорировать и удовольствие в остальных сферах жизни: на работе, в отношениях мы прилагаем усилия, чтобы минимизировать себя и быть более приятными ценой нашего комфорта", - объясняет Бокоди.

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Есть способ увеличить процент женщин, достигающих кульминации во время секса. Для этого нужно больше времени проводить, познавая собственное тело, чтобы узнать, что нравится, а что нет. Это также отличный вариант поднять уверенность в себе.

Мастурбация снимает напряжение у женщин. Они становятся более производительными и настойчивыми на работе, когда прислушиваются к собственному телу. Это работает так же как и со спортзалом. Регулярные тренировки развивают мышцы, сексуальную самоуверенность, способствуют усилению либидо, а также связи с телом.

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