Омолаживает и нормализует давление: 15 причин, почему нужно заниматься сексом чаще

Занятия сексом по взаимному согласию не только доставляет удовольствие, но и улучшает самочувствие и здоровье. Фото: photostock

Занятия сексом по взаимному согласию не только доставляет удовольствие, но и улучшает самочувствие и здоровье.

15 причин заниматься любовью чаще опубликовали в журнале Elle.

1. Поднимает иммунитет. При регулярном сексе активизируется уровень иммуноглобулина А, который защищает от простуд и вирусов.

2. Нормализует давление. Ученые доказали, что во время страстных поцелуев расширяются сосуды. Мозг лучше снабжается кровью. Если же у вас склонность к повышенному давлению, то лучше выбирать вертикальные позиции для секса.

3. Тренировка. В среднем за один качественный половой акт человек может потратить до 300 калорий.

4. Улучшается сон. После секса выделяется гормон крепкого сна - пролактин. Однако чаще всего он активизируется после оргазма.

5. Омоложение. Шотландские ученые доказали, что люди, которые занимаются сексом четыре раза в неделю, выглядят на 7-12 лет моложе своего реального возраста. Все из-за коллагена, эстрогена и тестостерона.

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6. Борется с умственной усталостью, тревогой и депрессией. Благодаря эндорфинам, занятия любовью отвлекают от всех проблем лучше, чем любой аутотренинг или дыхательные упражнения.

7. Лучше денег. Ученые провели исследование, в котором обнаружили, что занятия любовью делают людей счастливее, чем деньги.

8. Поднимает самооценку. Качественный секс с любимым человеком добавляет уверенности в своей красоте и умениях, заверили сексологи.

9. Усиливает ощущение. Исследования показали, что секс усиливает остроту таких ощущений, как вкус и запах.

10. Нормализует менструальный цикл. Секс регулирует выработку гормонов, которые в свою очередь регулируют менструальный цикл.

11. Развивает гибкость. Если йога и пилатес - это не ваше, практика новых поз поможет вашей растяжке лучше, чем TRX.

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12. Продлевает продолжительность жизни. Секс активизирует циркуляцию кислорода и повышает уровень гормонов счастья в организме. Ученые доказали, что эти факторы могут повысить продолжительность жизни.

13. Лекарство от хандры. Гормон окситоцин приносит не только физическое наслаждение, но и душевное.

14. Обезболивающее. Во время оргазма вырабатывается окситоцин, который прекрасно блокирует болевые рецепторы. Так что прежде чем пить таблетки, попробуйте приятное и проверенное временем средство.

15. Стимулирует воображение. Во время полового акта мозг насыщается кислородом, а значит, начинает лучше работать.

Во время секса важно, чтобы удовольствие получили оба партнера. Есть одна поза, в которой женщина, например, почти всегда достигает оргазма. Миссионерская позиция позволяет получить максимум удовольствия женщине во время секса, по словам сексолога Аннабель Найт.