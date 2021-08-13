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пятница, 13 августа 2021 21:00

Нормально ли мастурбировать в отношениях - ответ специалиста

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Нормально ли мастурбировать в отношениях - ответ специалиста
Мастурбация может принести пользу в отношениях партнеров. Фото: pixabay

Мастурбация в отношениях не является плохим фактором.

Главное - сочетать "самоудовлетворения" с сексом с любимым человеком, рассказала сексолог Наталья Ежова.

Мастурбация может принести пользу в отношениях партнеров, по ее словам. Если человек умеет удовлетворить сам себя, то может легко объяснить, чего хочет от партнера.

"Надо знать важную вещь: норма - сочетание самоудовлетворения и секса с постоянным партнером, не норма - замена нормальных сексуальных отношений в паре мастурбацией. Также ненормально, когда человек получает оргазм только при мастурбации. С научной точки зрения - это патологический оргазм. Самое важное в вопросе "самоудовлетворения" - чувство меры и понимание процесса ", - говорит експерт.

Она также привела пример, как это работает.

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"Секс и мастурбация - это как мороженое и конфета. Иногда можем съесть одно, иногда другое, иногда совместить. Но не стоит отказываться полностью от чего-то одного", - подытожила Ежова.

Сексуальные фантазии есть у каждого человека и это вполне нормально. Часто люди фантазируют об игровом насилии.Секс втроем также распространенная фантазия, по ее словам. В то же время, в реальности такое происходит редко. Если и так, то главный принцип, чтобы партнеры не знали, не дружили, потому что могут ревновать и потерять друзей. Об условиях такого секса нужно договариваться заранее.

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