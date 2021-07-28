Секс втроем и подглядивание: какие сексуальные фантазии стали наиболее популярными

Подсмотреть и пофантазировать - еще одно популярное представление о сексе. Фото: pixabay

Сексуальные фантазии есть у каждого человека и это вполне нормально.

О трех наиболее популярных представлениях рассказала сексолог Наталья Ежова.

Часто люди фантазируют об игровом насилия.

"Многие люди считают это странным и грязным. Женщины переживают, как правило, сильное чувство вины. Надо разобраться, откуда происходят фантазии. Во-первых, девушке не нужно брать контроль за интим, потому что всю ответственность на себя взял мужчина. Это многих расслабляет . Во-вторых, такие запрещенные фантазии позволяют почувствовать себя особенной. То есть - кто-то "желает" меня так сильно, что не останавливает мое сопротивление. Именно поэтому женщины хотят об этом думать. Но стоит отметить, что подобные фантазии не означают, что вы хотите этого в реальности. Мысли остаются только в вашем воображении. Если они возбуждают вас, то пользуйтесь этим, пока они работают, ведь любая фантазия тоже работает недолго. Это, как лампочка, которую вкручивают и она дает определенное количество света в определенный период , но со временем перегорает ", - говорит експерт.

Секс втроем также распространенная фантазия, по ее словам. В то же время, в реальности такое происходит редко. Если и так, то главный принцип, чтобы партнеры не знали, не дружили, потому что могут ревновать и потерять друзей. Об условиях такого секса нужно договариваться заранее.

Подсмотреть и пофантазировать - еще одно популярное представление о сексе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эволюция секса: основные изменения, которые произошли в интиме за последнее десятилетие

"Люди подглядывают за интимом других в замочную скважину или на видео и дофантазируют что-то себе. Такие действия могут возбуждать также на то, чтобы удовлетворить самого себя. Особенно пикантно, когда те, за кем подглядывают, не знают об этом. Могу сказать, что все из-за страха. В маленьких дозах - это мощный афродизиак. Поэтому такие запрещенные действия изрядно возбуждают людей ".

Благодаря сексу можно не только улучшить общее состояние здоровья, но и получить другую пользу для организма. Секс укрепляет иммунитет и продлевает продолжительность жизни. Существует как минимум пять важных факторов, чтобы заниматься сексом.